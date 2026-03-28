Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Sitilce bölgesindeki arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, saha ziyaretinde hem mevcut tesislerde devam eden bakım ve onarım çalışmaları yerinde denetlendi hem de yapımı tamamlanan yeni arıtma tesisinin son durumu değerlendirildi.

İncelemeler sırasında teknik ekiplerden bilgi alan Tutdere'nin, mevcut arıtma tesisinde sürdürülen çalışmaların ilerleyişini kontrol ettiği, altyapının daha modern ve verimli hale getirilmesine yönelik uygulamaları yerinde gözlemlediği aktarıldı. Aynı kapsamda tamamlanan yeni arıtma tesisinde de son kontrollerin gerçekleştirildiği ve tesisin işleyişine ilişkin teknik değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Belediye açıklamasında, yürütülen çalışmaların kentin altyapı kapasitesini güçlendirmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediği belirtilerek, teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, daha temiz bir çevre hedefi doğrultusunda arıtma tesislerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi.

