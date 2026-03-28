Adıyaman'da, Nemrut Dağı'nda 2026 turizm sezonu öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bölgede yerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken'in incelemeleri kapsamında, kış şartları nedeniyle karla kaplı olan ulaşım yollarının mevcut durumu gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerde, özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergahlarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolların ulaşıma açılması için sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Yetkililerden bilgi alan Yelken, 2026 turizm sezonunun en kısa sürede başlatılabilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti. Bölgeye ulaşımın sağlanmasının turizm açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yelken, karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte Nemrut Dağı'nın yeniden ziyaretçilere kazandırılacağını belirtti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, şunları kaydetti:

'Gerekli çalışmalar hızla tamamlanacak. 2.150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı en kısa sürede ziyaretçilere açılacak. Turizm sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Nemrut Dağı, 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir kültürel miras. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman turizminin canlanması ve ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz.'

Öte yandan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından, yeni turizm sezonunda ziyaretçi yoğunluğunun artması öngörülüyor. Bölgedeki ulaşım altyapısının yeniden işler hale getirilmesiyle birlikte, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE