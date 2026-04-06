Defne Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi Arasında İş Birliği Mesajı

Hatay'ın Defne İlçesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Halil İbrahim Özgün, deprem sonrası süreçte kentlerin yeniden ayağa kalkmasının dayanışma ve ortak akıl ile mümkün olacağını vurguladı.

Yapılan Görüşmede, yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirecek ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasını sağlayacak konuların ele alındığı ifade edildi.

Defne Belediye Başkan Özgün, nazik ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

HABER: Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA