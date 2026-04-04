Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya jandarma, zabıta, muhtarlar ve tekne sahipleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı av yasağı sürecinde uygulanacak kurallar, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve denetimlerin artırılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Av yasağı süresince iç sularda balıkların üreme dönemine girdiği vurgulanarak, kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller açısından önem taşıdığını ifade etti.

Yıldırım, 'Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için av yasaklarına riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek hem denetimlerimizi sürdürecek hem de bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, balık popülasyonunu koruyarak gelecek yıllarda da verimli ve sürdürülebilir bir avcılığı mümkün kılmaktır' dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE