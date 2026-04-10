Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, Polis Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Gönder, Türk Polis Teşkilatı’nın ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Açıklamasında polislerin gece gündüz görev yaptığını ifade eden Gönder, emniyet teşkilatının toplum düzeninin korunmasında aktif rol aldığını kaydetti. Polislerin milletin güvenliği için sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Gönder, Türk polisinin milli ve manevi değerlerin korunmasında görev yaptığını belirterek, teşkilatın toplum açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Açıklamada, görev sırasında hayatını kaybeden polisler anılırken gazilere de teşekkür edildi.

Polis Haftası dolayısıyla görev yapan tüm emniyet mensuplarına sağlık ve başarı dilekleri iletildi.