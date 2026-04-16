Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıların ardından bölgede eğitim gören öğrencilerde tedirginlik arttı. Adıyaman'da okullara giden öğrenciler, yaşanan olayların kendilerini de etkilediğini belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

9'uncu sınıf öğrencisi A. E., okula gitmekte zorlandıklarını ifade ederek, 'Okulumuza silahla saldırabilirler diye gidemedik. Hemen önlem alınması lazım, okullarda polislerin durması lazım.' ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi F. D., tedirginlik yaşadığını belirterek, 'Okula gitmekten tedirgin olurum artık. Okullarda bir güvenliğin olmasını isterim ki daha tedbirli olalım. Okullarda polis veya güvenlik görevlisi olabilir' dedi.

8'inci sınıf öğrencisi M. E. A. da benzer endişeleri dile getirerek, 'Bundan sonra okula korkarak gideceğiz. Her okulda bir polisin olması lazım' ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi E. K., güvenlik eksikliğine dikkat çekerek, 'Bir hevesimiz vardı ama artık okula gitmek istemiyoruz. Bugün okula gittik, ilk dersten çıktık, ne olduğu belirsiz. Önlemler alınmıyor, bir güvenlik görevlisiyle okul korunmaz. Üzerimizin aranması, çantaların da kontrol edilmesi gerekiyor' dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi B. B. ise okul güvenliğine ilişkin ciddi eksikler olduğunu belirterek, 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olan olaylardan dolayı korkuyoruz, okula gidemiyoruz. Okulumuzda güvenlik yok. İdareyle konuşuyoruz ama bir şey yapılmıyor. Kapılar açık, kim giriyor belli değil. En basiti okulumuzda bekçi bile yok' ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve giriş-çıkışların daha sıkı kontrol edilmesini talep ediyor.

