Ankara Türkiye Noterler Birliği İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan Benim Hikâyem Benim İmzam' projesiyle minik yazarlar kendi kaleme aldıkları kitapları özel bir imza günüyle okurlarla buluşturuyor. Gerçekleştirilecek etkinlik çocukların hayal gücünü, düşünme becerilerini ve yazma cesaretini ortaya koyuyor. Küçük yaşta edebiyatla tanışan öğrenciler, kendi hikâyelerini kitaplaştırarak önemli bir başarıya imza atıyor.

Etkinliğin öğretmeni olan Adıyamanlı eğitimci Yavuz Yalçın'ın rehberliğinde hazırlanan projeye dahil olan minik yazarlar, 10 Nisan Cuma günü, ATO Congresium, Stand A-704'te, 10.00 - 20.00 saatleri arasında okurlarıyla buluşarak kitaplarını tanıtacak.

Projenin en anlamlı yönü ise sosyal sorumluluk ayağı. Etkinlik kapsamında elde edilen gelir ve katkılar, deprem bölgesindeki okullara her sınıf için bir modüler kitaplık ve her sınıfa 50 nitelikli hikaye kitabı ulaştırmak için kullanılacak. Böylece minik yazarların hayal gücü, başka çocukLarın okuma ve öğrenme fırsatlarını destekleyecek bir yardıma dönüşmüş olacak.

