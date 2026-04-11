Başvurular ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru 11 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlandığında 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sisteminden öğrenebilecek.

