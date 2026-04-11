15 Yıl Şartı aranacak!

Teklife göre, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. Ancak bu haktan yararlanmak için adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması şartı aranacak.

'Mesleki İhtiyaç' olduğu kaydedildi

Kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu ya da özel ayrımı olmaksızın topluma hizmet sunduğu belirtilirken, uluslararası gelişmeleri yerinde takip etmenin modern tıbbın bir gereği olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinin bu noktada engel oluşturduğu vurgulanarak, yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil 'mesleki bir ihtiyaç' olduğu kaydedildi.

Sağlıkta Eşitlik

Düzenlemenin temel amaçlarından birinin kamu ve özel sektör arasındaki hak farklılıklarını gidermek olduğu belirtildi. Teklifte, 'sağlıkta ayrımcılık olmaz' ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PERRE