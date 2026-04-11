Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uganda Genelkurmay Başkanı 'Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye'den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Diplomatik İlişkileri Kesmekle Tehdit Etti

Ugandalı komutan Muhoozi Kainerugaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit etti.

Kainerugaba'nın paylaşımı şu şekilde:

'Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma... ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler. Sorun yok.'

