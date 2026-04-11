Başkan Murat Çeliker, hem vatandaşların hem de basın mensuplarının yaşadığı sorunları ve beklentileri kamuoyuyla paylaşarak, özellikle deprem sonrası konut dağıtım sürecine ilişkin önemli taleplerde bulundu.

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük felaketin ardından, devletin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Adıyaman'da yaraların sarılmaya başlandığını ifade eden Başkan Murat Çeliker, bu süreçte vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşmasının tarif edilemez bir mutluluk olduğunu vurguladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa sürecinde, İndere ve Örenli bölgelerinde adeta yeni yaşam alanlarının kurulduğunu belirten Murat Çeliker, 'Depremin acısını yaşayan vatandaşlarımızın yeniden yuvalarına kavuşması, devlet-millet dayanışmasının en güçlü göstergelerinden biri olmuştur' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından kiracılar için de kura çekilişi yapıldığını hatırlatan Murat Çeliker, İndere TOKİ konutlarında gerçekleştirilen bu süreçte bazı dairelerin fazla kaldığına dikkat çekti. Bu noktada önemli bir çağrıda bulunan Murat Çeliker, söz konusu fazla konutlar için yeni bir kura çekilişi yapılmasını talep ederek, bu kuraya özellikle emekliler ve gazetecilerin dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman'da deprem sonrası hızla artan kira fiyatlarının, sabit gelirli kesimler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Murat Çeliker, özellikle asgari ücretle çalışan gazetecilerin ve emekli vatandaşların büyük zorluklar yaşadığını vurgulayarak; 'Bugün birçok gazeteci arkadaşımız yüksek kira bedelleri karşısında ödeme güçlüğü çekmektedir. Aynı şekilde emekli gazetecilerimiz de aldıkları maaşla neredeyse yalnızca kiralarını karşılayabilir duruma gelmiştir' dedi.

Deprem sürecinde basın mensuplarının üstlendiği kritik role de değinen Murat Çeliker, zor şartlara rağmen gazetecilerin görevlerini terk etmediğini hatırlatarak; '6 Şubat depremlerinde evlerini, işyerlerini kaybeden gazetecilerimiz, tüm zorluklara rağmen şehirlerini terk etmemiş, halkın sesi olmaya devam etmiştir. Çadırlarda kalarak, yokluk içinde haberlerini yazmış ve ulusal basına servis etmişlerdir. Bu fedakârlığın karşılıksız kalmaması gerekir' dedi.

Açık mektubunda, deprem konutlarında kalan fazla dairelerin gazeteciler ve emekliler için umut olabileceğini ifade eden Murat Çeliker, yetkililerden bu konuda somut adım beklediklerini belirtti. Çeliker, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, Adıyaman ziyaretinde bu konuya ilişkin müjdeli bir açıklama yapılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Son olarak, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Çeliker, özellikle basın mensupları ve emekliler için yapılacak yeni bir konut kura çekilişinin hem ekonomik anlamda rahatlama sağlayacağını hem de deprem sonrası toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini sözlerine ekledi.

