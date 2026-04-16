Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın yalnızca adli bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Duruşma salonuna girişinde konuşan İmamoğlu, yaşanan faciaya ilişkin, 'Bugün yas günü, başımız sağ olsun. Büyük acı' ifadelerini kullandı.

Saldırının toplumda derin bir yara açtığını belirten İmamoğlu, eğitim alanında yaşanan güvenlik sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, 'Böyle 'bu siyasi değildir' falan olmaz' dedi. Yaşanan olayın eğitim, adalet ve güvenlik başlıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden İmamoğlu, bu alanlardaki eksiklerin kamusal sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için başsağlığı dileğinde bulunan İmamoğlu, 'Evlatlarımıza canımız yanıyor. Dünden beri içim yanıyor' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, okullarda benzer acıların tekrar yaşanmaması için kalıcı ve kapsamlı önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

