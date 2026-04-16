Başkan Murat Çeliker, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, eğitim kurumlarının güvenliğinin tartışmaya açılmasının toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.

Çeliker, açıklamasında okulların yalnızca eğitim verilen yerler değil, aynı zamanda çocukların geleceğe hazırlandığı en güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı. Yaşanan olayların hem öğrenciler hem de veliler üzerinde ciddi bir tedirginlik oluşturduğunu belirten Murat Çeliker, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması çağrısında bulundu.

Murat Çeliker açıklamasında, eğitim ortamlarının güvenliğinin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: 'Okullarımız, çocuklarımızın güven içinde eğitim aldığı önemli alanlardır. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkilemiştir. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm kurumların daha dikkatli, daha hassas ve daha kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.'

Yaşanan olayların ardından veliler arasında ciddi bir endişe oluştuğuna dikkat çeken Murat Çeliker, eğitim güvenliğinin yalnızca okul yönetimlerinin değil, aynı zamanda ilgili tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Murat Çeliker, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesinin toplumsal huzur açısından da kritik önem taşıdığını söyledi.

Açıklamasında toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurgulayan Murat Çeliker, şiddet ve benzeri olayların eğitim kurumlarından tamamen uzak tutulması gerektiğini belirtti. Medya, sivil toplum kuruluşları ve yetkili mercilerin bu süreçte sorumlu bir dil kullanmasının önemine değinen Murat Çeliker, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Murat Çeliker, yaşanan olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı ve önleyici tedbirlerin artırılmasını isteyerek; 'Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelmelidir' diyerek açıklamasını tamamladı.

