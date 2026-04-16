Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin'in talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla özellikle larva ve kene ile mücadeleye ağırlık verildi. Bu çerçevede belediye ekipleri, mobil araçlarla sahada düzenli ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan mezarlıklarda da çevre düzeni ve bakım çalışmaları kapsamında ilaçlama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamayla otların yeniden yeşermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Miktat Çetin, yaz ayları boyunca haşereyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve yaşam kalitesinin korunması adına çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

