Çocuk Hakları Merkezi, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukat Gülsen Taner tarafından okunan açıklamada, art arda yaşanan şiddet olaylarının bireysel değil toplumsal bir sorunun yansıması olduğu belirtilerek, yetkililer çocukların yaşam hakkını korumak için sorumluluk almaya davet edildi.

Adıyaman Barosu Çocuk Hakları Merkezinin yaptığı açıklama şu şekilde;

'Ülkemizde son günlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan silahlı eylemleri endişe ile takip etmekteyiz. İlk olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu MTAL'de yaşanan olayda yaşanan silahlı saldırıda ise okulun öğrencilerinden olan 14 yaşında bir fail birden fazla silahla saldırgan intihar etmiştir. Hemen ertesi gün Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulunda okula gelmiş, ardından dehşet verici katliam gerçekleşmiş ve 8'i öğrenci l'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş onlarca öğrenci ve öğretmen yaralanmıştır. Bu olayın akabinde de 14 yaşındaki saldırgan intihar ederek yaşamına son vermiştir.Bu olayların birbiri ardına gerçekleştiği ve şiddet eylemlerinin birbirini tetiklediği açıktır. Hiçbir şiddet olayının, saldırı girişiminin sıradan bireysel eylemler olarak değerlendirilmesi bizce mümkün değildir. Bu vahim eylemlerin münferit birer saldırı olduğu şeklinde yapılan değerlendirmeler toplumsal gerçeklikten oldukça uzak yorumlardır.

'Eğitim hakkı güvenli bir şekilde sağlanmalı'

Toplum bütünüyle bir şiddet sarmalının içindedir. Öyle ki bu hal ortaokul koridorlarına dahi acımasız bir şekilde sirayet etmiştir. Üstelik Maraş'ta gerçekleşen saldırının failinin ikametinde yapılan incelemelerde failin bilgisayarında 'yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı' kaydedilmiştir. Böyle bir eylemi 14 yaşındaki bir çocuğun tasarlayarak işleyecek kadar soğukkanlı bir katile dönüşmesi bütün ülke için oldukça düşündürücüdür. Kurumsal olarak olayın bu noktaya gelmesindeki tüm dinamikleri tartışmak ve çocukların eğitim hakkını güvenli bir şekilde sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nı görevini sorumluluk bilinciyle yapmaya davet ediyoruz.

'Ülkemizin ana gündemi şiddet eylemlerinin dozunun giderek artmasıdır'

Ülkemizin ana gündemi şiddet eylemlerinin dozunun giderek artmasıdır fakat bunun yanında bireysel silahlanmanın geldiği nokta da kaygı vericidir. Ruhsatlı olarak silah edinmenin oldukça ulaşılabilir olduğu ülkemizde ne yazık ki ruhsatsız silahlara erişim de çok kolay hale gelmiştir. Bu hususta bireysel silahlanmanın önüne geçmek üzere gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması ve yasal çerçevenin sınırlarının daraltılması elzemdir. Nitekim ülkemizde yaşanan gerek kadına yönelik şiddet gerek çocuklara yönelik şiddet ve yaşanan elim olaylardaki şiddetin temel sağlayıcısı ateşli silahlardır. Dolayısıyla ateşli silahlara gerek yasal yollardan gerekse kanun dışı yollardan erişimin kısıtlanması ve yaptırımların koşulsuz bir biçimde uygulanmasışarttır.

'Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu göreve davet ediyoruz'

Aynı zamanda bu açıklama aracılığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu göreve davet ediyoruz. Ülkede yayın yapan birçok ana akım medyadaki şiddet dilini, şiddete özendiren yayınları denetlemeye davet ediyoruz. Üzülerek belirtmeliyiz ki birçok kanalda şiddeti, bireysel silah kullanımını, tabiri caizse mafya düzenini, çok eşliliği özendirmeye dair yayınlar, diziler ve programlar yayınlamaktadır. Tüm bunların hedef kitle üzerindeki psikolojik etkilerini ve uzun vadede toplumsal sonuçlarını görmekteyiz. Bu bağlamda RTÜK öncelikli olarak bu hususlarda gereken sorumluluğu üstlenmeli ve görevini amasız bir biçimde yerine getirmelidir. Tüm kurumlar ve yetkilileri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve öncelikle çocuklarımızınyaşam hakkını ve onların üstün yararını korumak üzere tarafı olduğumuz uluslarası sözleşmelere dayanarak, göreve davet ediyoruz.'

Kaynak : PERRE