Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Mersinli, ifadesinde dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kendi adına kayıtlı 7 adet taşıma ruhsatlı silahı ile 2 adet av tüfeğinin bulunduğunu belirten Mersinli, söz konusu silahların tamamının mevzuata uygun olduğunu ifade etti.

Oğlunun davranışlarına da değinen Mersinli, çocuğunun genellikle interaktif oyunlar oynadığını, odasına girdiğinde ise oynadığı her şeyi kapattığını söyledi.

Daha önce bir psikoloğa başvurduklarını aktaran Mersinli, uzman tarafından oğlunun topluma uyum konusunda sorun yaşayabileceği ve bir süre takip edilmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Yaklaşık bir ay önce oğlunun, arkadaşlarının silahla atış yaptığını söyleyerek kendisine ne zaman atış yaptıracağını sorduğunu dile getiren Mersinli, olaydan kısa süre önce emniyete ait atış poligonuna gittiklerini belirtti. Mersinli, poligonda kendi silahıyla atış yaptığını, oğluna da birkaç el atış yaptırdığını beyan etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

