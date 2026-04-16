

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Güzelaydın (31) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kamyonetin altında sıkışan motosiklet sürücüsü Enes Güzelaydın'a ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Enes Güzelaydın'ın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

