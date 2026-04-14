Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, hakkında 263 ayrı dosyadan toplam 194 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 263 ayrı dosyadan toplam 194 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat İ., isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Gölbaşı İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa ait 2 adet cep telefonuna el konulurken şahıs işlemlerinin devam ettirile bilmesi için Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.