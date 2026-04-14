Geniş repertuvarıyla dikkat çeken 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, marşlardan, halk ezgilerine, kahramanlık türkülerinden Adıyaman yöresine ait pek çok eseri başaralı bir şekilde icra etti. Koro şefliğini Ahmet Kerem Çolak'ın üstlendiği konserde, 'Adıyaman Türküsü', 'İzmir Marşı' başta olmak üzere birçok eser seslendirilerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatıldı.

Özellikle Adıyaman türküleri ve kahramanlık şarkılarıyla salonda coşku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar ve öğrenciler marşlara ve türkülere hep birlikte eşlik etti.

Program sonunda öğrencilerin de sahneye çıkarak bando takımına eşlik ettiği ve şeflik yaptığı konser renkli görüntülere sahne olan konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

'Unutulmayacak Bir Konserdi'

Konseri dinlemeye gelen Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Furkan Bali, konserde çok eğlendiklerini okunan marşlarla beraber vatan sevgilerinin söylenen marşlar ve türkülerle iyice pekiştiğini dile getirerek şunları söyledi;

'Çok güzel bir konserdi. Söylenen marşlara, türkülere hep bir ağızdan eşlik etmek çok güzeldi. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Gerçekleşen konser söylenen marşlar, türküler milli ve manevi duygularımızı çok yükseltti. Müzik bölümünde okuyan öğrenci arkadaşlar içinde yararlı bir konser ve çok güzel bir deneyim oldu. Söylenen marşlara hep bir ağızdan eşlik ettik, bayraklarımızı salladık söyleyecek çok fazla bir şey yok unutulmayacak bir konserdi.'

'Etkinlikler, Öğrencilerimizin Gelişimine Her Anlamda Katkı Sağlayacaktır'

Öğrencileriyle beraber böyle güzel bir konsere katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Okul müdürü Ahmet Şahin, konserde emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi;

'Öğretmen ve öğrencilerimizle beraber bu etkinliğe katıldık. Etkinlik milli ve manevi duygularımızın coşması ve perçinlemesi açısında çok güzeldi. İlimizde bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimiz konser sırasında sahneye de çıktı, bando şefliği de yaptı. Bu onlar için unutamayacakları bir an oldu. Bu tür konserler, etkinlikler, öğrencilerimizin gelişimine her anlamda katkı sağlayacaktır. Etkinliği düzenleyen bölge komutanlığımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.

