Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Bereket, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yaşanan saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Bereket, 'Çok üzücü bir olay. Öncelikle yaralanan öğrencilerimize büyük geçmiş olsun, Allah bu tür olayları bir daha yaşatmasın' dedi.

'OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU VAR'

Okullarda güvenlik zafiyetine dikkat çeken Bereket, 'Bizim en büyük eksikliğimiz okullarda güvenlik görevlisi sıkıntısıdır. Okullarda giriş ve çıkışlar yeterince kontrol altında değil. Bu durum bütün öğrencilerimizi tehlike altında bırakıyor' ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ HAYATA GEÇMELİ'

Daha önce gündeme gelen güvenlik görevlisi uygulamasına değinen Bereket, 'Milli Eğitim Bakanlığımızın her okula güvenlik görevlisi projesi vardı. Biz bunu bekledik ancak ikinci dönemde de uygulanmadı. Devletimizin imkânı var, her okula bir güvenlik görevlisi verilebilir' diye konuştu.

'KANTİNLER GÜVENLİ VE DENETİME AÇIK'

Kantinlerin güvenli ve hijyenik şartlarda hizmet verdiğini vurgulayan Bereket, 'Kantinlerimiz güvenilir ve hijyen şartlarında hizmet sunan yerlerdir. Düzenli olarak denetime açıktır. Velilerimiz gönül rahatlığıyla kantinlerimizden alışveriş yapabilir' dedi.

Kaynak : PERRE