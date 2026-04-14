Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Temsilcisi İbrahim Ertaş, Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya sert tepki gösterdi.

Ertaş yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın eğitim camiasını derinden sarstığını belirterek, 'Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda yaralanan eğitimcilerimize ve öğrencilerimize acil şifalar diliyor, eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumlarının güvenli alanlar olması gerektiğine dikkat çeken Ertaş, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına yetkililere çağrıda bulundu. Ertaş, 'Okullarımızda şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz. Eğitim yuvalarımızın güvenliğini sağlamak, öğrencilerimizi ve eğitim çalışanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Açıklamada, eğitimde şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı ve etkili önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

