Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamet ve 1 şahsın üzerinde yapılan aramalarda toplam bin 499 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın yakalandığı, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.

