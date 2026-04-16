Adıyaman SMMM Odası'nda dün yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda, Gelecek Grubu'nun adayı Hamamcı ile Gelişim Grubu'nun adayı Dt. Yusuf Zeytin yarışmıştı. Yapılan oylama sonucunda Gelecek Grubu seçimi kazanarak yeni dönemde yönetimi üstlenmeye hak kazanmıştı. Seçimlerin ardından yönetim, disiplin, denetleme kurulları ile üst kurul delegeleri de belirlenirken, yeni yönetim bugün mazbatasını alarak görevine resmiyet kazandırdı.

'Mazbatamızı Yönetim Olarak Aldık'

Mazbata töreninin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Dt. Nihal Hamamcı, sürecin tamamlandığını belirterek, 'Hayırlı uğurlu olsun Adıyaman'a ve diş hekimlerimize. Bugün mazbatamızı yönetim kurulu olarak aldık. Başkanlık seçimi ise yönetim kurulu içinde yapılacak' dedi.

İki yılda bir yapılan oda seçimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Dt. Hamamcı, 'İki grup olarak girdiğimiz seçimde Gelecek Grubu olarak kazandık. Bundan sonra arkadaşlarımızla birlikte bir bütün halinde Adıyaman Diş Hekimleri Odası'nı daha ileriye taşımak ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacağız' diye konuştu.

Hamamcı'dan 'Mesleki ve Toplumsal Çalışmalar' Vurgusu

Yeni dönemde özellikle diş hekimlerinin sorunlarına odaklanacaklarını belirten Prof. Dr. Dt. Hamamcı, mezuniyet sonrası eğitimin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Dt. Hamamcı, 'Eğitim, diş hekimliği mesleğinde süreklilik gerektiren bir süreç. Bu alanda çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda toplumsal ağız ve diş sağlığına yönelik projeler geliştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dt. Hamamcı ayrıca, meslektaşlarının karşılaşabileceği hukuki ve idari sorunlarda da destek olacaklarını belirterek, her türlü prosedürle ilgili sorunların çözümü için çalışacaklarını kaydetti.

Yönetim ve Delegeler Belirlendi

Yönetim Kurulu'nda Prof. Dr. Dt. Nihal Hamamcı, Dt. Burhaneddin Kömüroğlu, Dt. Gökhan Sel, Dt. Serkan Demiral ve Dt. Mustafa Kırmızı yer aldı.

Disiplin Kurulu'nda Dt. Abdullah Akbaş, Doç. Dr. Dt. Zuhal Görüş, Dt. Mahmut Yapıcı, Dt. Mehmet Güvenç ve Dt. Berat Çetin görev aldı.

Denetleme Kurulu üyeleri Dt. Ahmet Demir, Dt. Zeliha Başak Çakır Erdil ve Dt. Mustafa Şimşek'ten oluştu.

Üst kurul delegeleri ise Dt. Sabit Öztürk, Dt. Hakan Kandırmaz, Dt. Yunus Ehi, Dt. Hakan Doğan, Prof. Dr. Dt. Metin Çalışır, Doç. Dr. Dt. Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu ve Uzm. Dt. Gülcan Çetin Taşkıran olarak açıklandı.

