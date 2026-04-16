Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dijital operasyon başlattı. 591 sosyal medya hesabı mercek altına alınırken, şiddeti teşvik eden Telegram gruplarıyla ilgili soruşturmanın da çok yönlü sürdüğü açıklandı.

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, paylaşımların yalnızca bilgi kirliliği oluşturmadığı, aynı zamanda toplumda korku, panik ve kin duygularını körüklemeye yönelik olduğu vurgulandı. Özellikle bazı Telegram gruplarında saldırıları öven, yeni eylem çağrısı yapan ve okul isimleriyle tarih paylaşan içeriklerin de teknik takibe alındığı belirtildi.

Açıklamada, 'kamu huzurunu hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri istismar eden dijital provokasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği' ifade edilirken, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkındaki adli süreçlerin de titizlikle devam ettiği kaydedildi.

