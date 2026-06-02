Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görüntüleme altyapısı güçlendirildi. Yapılan kapasite artırımıyla merkezdeki röntgen cihazı sayısı 4'e yükseltildi.

Hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez bünyesindeki görüntüleme sistemleri genişletildi. Daha önce 1 adet panoramik röntgen cihazıyla hizmet verilen merkezde, yapılan ilavelerle cihaz sayısı artırıldı.

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Emrah Dikmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, merkezde halen 2 panoramik ve 2 periapikal olmak üzere toplam 4 röntgen cihazının hizmet verdiğini belirtti.

Dikmen, görüntüleme altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Kahta'nın sağlık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek veren kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

