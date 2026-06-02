Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bahçeli, 'Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk. Ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andık. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladık. Bir kez daha milletçe nice bayramlara sağlık ve mutluluk içinde ulaşmayı diliyorum' dedi.

Türkiye'nin siyasi tansiyonun yükseldiği bir süreçten geçtiğini ifade eden Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 'Manevi iklimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyededir. Beklentimiz, hukuki mücadele yerine fiziki mücadeleye dönüşebilecek ve toplumsal huzuru bozabilecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır' ifadelerini kullandı.

CHP'ye ilişkin devam eden hukuki süreçlere de değinen Bahçeli, 'Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden daha önce bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akla ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır' dedi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, İsrail'in politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bahçeli, 'Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki izdüşümü siyonist yayılmacılığın heves ve hedefleridir. Coğrafyamız, İsrail'in bölerek ve parçalayarak siyonist hedeflerini hayata geçirme girişimleriyle karşı karşıyadır. Türkiye köklü devlet geleneği ve tarihi birikimiyle bu gelişmeleri yakından takip etmektedir' diye konuştu.

İslam ülkeleri arasında birlik sağlanması gerektiğini belirten Bahçeli, 'İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik tesis edilememiştir. Bu gerçeği görmek için daha ne kadar acı yaşanacaktır? Bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs Paktı teklifimiz ciddiyetle ele alınmalıdır. İslam dünyası ayağa kalkmalı ve İsrail'e karşı ortak tavır geliştirmelidir. Filistin özgürleşmelidir' ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşların etkinliğinin azaldığını savunan Bahçeli, 'Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlar güç kaybetmektedir. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının birlik içinde hareket etmesi elzemdir. Türkiye buna hazırdır' dedi.

ABD'nin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 'ABD fena halde bocalamaktadır. Trump'ın açıklamalarından savaşın kaybedildiğinin anlaşıldığını düşünüyorum. ABD'nin bölgede yürüttüğü politikaların sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmekte, Batı Şeria'da operasyonlarına devam etmektedir. Filistinliler göçe zorlanmakta ve hayatlarını kaybetmektedir' şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de kalıcı istikrarın Türkiye'nin katkısıyla mümkün olacağını ifade eden Bahçeli, 'Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa bu Türkiye'siz olmaz. Daha fazla savaş devam etmemelidir. Bölge halklarının nefes alabilmesi ve insanlığın daha fazla endişe yaşamaması için çatışmalar sona ermelidir. İnsanlığın huzuru için atılacak her adıma Türkiye sonuna kadar destek verecektir. ABD bölgedeki savaş politikalarını sonlandırmalı ve askeri varlığını gözden geçirmelidir' dedi.

Bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara da değinen Bahçeli, 'Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan iddialar, toplumsal değerlerin ne derece zarar gördüğünü göstermektedir. Bunlar hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hem topluma hem de içinde bulundukları camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten kişiler korunmamalı, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemelidir' ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 'Yolsuzlukla anılanların yaptıkları korunmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir' dedi.

