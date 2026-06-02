Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerle başladı. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca usta öğreticiler eşliğinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan program, kurdele kesimiyle devam etti.

Serginin açılışına Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi İl Müdürü Ramazan Güllü kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sendika yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El Emeği Ürünler Beğeni Topladı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergide; giyim, nakış, el sanatları, dekoratif ürünler ve çeşitli el işi çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı eserler, katılımcılardan tam not aldı.

Protokol Üyeleri Stantları Gezdi

Serginin açılışının ardından protokol üyeleri stantları gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ürünlerin hazırlanış süreci ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan protokol üyeleri, kursiyerleri ortaya koydukları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

