Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm birimleriyle sahada hizmet verdi.

Sosyal Destek 9 Bin 500 Aileye Ulaştı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesinde 3 bin 904 aileye nakdi yardım, 4 bin 750 aileye gıda ve hijyen desteği sağlandı. Böylece toplam 9 bin 500 aile sosyal yardımlardan yararlandı. Ayrıca 500 iaşe desteği muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

50 Bin Yolcu Ücretsiz Ulaşımdan Yararlandı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından arife günü ve bayram süresince toplu taşıma ücretsiz olarak sunuldu. Uygulamadan yaklaşık 50 bin yolcu faydalandı.

Kesimhane Hizmetleri Kontrollü Şekilde Yürütüldü

Belediye kesimhanesinde bayram boyunca 226 büyükbaş ve 9 küçükbaş olmak üzere toplam 235 kurban kesimi hijyenik ve kontrollü şartlarda gerçekleştirildi.

Temizlikte 62 Araç ve 228 Personel Görev Yaptı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 62 araç ve 228 personelle sahada görev aldı. 7 bin 500 çöp konteyneri yıkanarak dezenfekte edilirken, yaklaşık 4 bin 800 ton kurban atığı bertaraf edildi.

Alo 153'e bin 322 İhbar Ulaştı

Bayram süresince Alo 153 Çağrı Merkezi'ne kaçan kurbanlıklar, temizlik ve su arızaları başta olmak üzere bin 322 ihbar geldi. Tüm başvurular ilgili birimlere yönlendirilerek anında müdahale edildi.

ASKİM 220 İhbara Müdahale Etti

ASKİM ekipleri vidanjör talepleri ve su arızaları dahil 220 ihbarı çözüme kavuşturdu.

Zabıta ekiplerinden 404 denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca kent genelinde 404 denetim gerçekleştirdi. 26 ihbara müdahale edilirken 47 tutanak düzenlendi.

Başkan Tutdere'den teşekkür mesajı

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayram boyunca görev yapan tüm belediye personeline teşekkür ederek, hizmetlerin vatandaş odaklı şekilde süreceğini vurguladı.

