Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya gelen sanatçı Çelik'in yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Çeliker, 'Çelik'in halkımızın acısını paylaşması, kurban yardımlarını kendi elleriyle ulaştırması ve vatandaşlarımızın borçlarını kapatması tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranıştır' dedi.

'Halkımızın Acısını Paylaştı'

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın büyük yıkım yaşadığını hatırlatan Çeliker, sanatçı Çelik'in bayramı depremzede vatandaşlarla geçirmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, 'Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde binlerce insanımızı kaybettik. Aradan geçen zamana rağmen vatandaşlarımız hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor. Böyle bir süreçte sanatçımız Çelik'in Kurban Bayramı'nı Adıyamanlı depremzedelerle birlikte geçirmesi, halkımızın acısını paylaşması ve yardımları kendi elleriyle ulaştırması bizleri son derece duygulandırmıştır' dedi.

'Yardımseverliğiyle de Gönüllerde Taht Kurdu'

Sanatçının yalnızca eserleriyle değil, sosyal sorumluluk anlayışıyla da örnek olduğunu ifade eden Çeliker, 'Sanatçı Çelik sadece güçlü sesi ve unutulmaz eserleriyle değil, insanlığı ve yardımseverliğiyle de gönüllerde taht kurmuştur. Bayram namazının ardından kendi imkânlarıyla aldığı kurbanlıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımızın yanında olması son derece anlamlıdır' diye konuştu.

'Bu Hareket Büyük Moral Oldu'

Sanatçı Çelik'in depremzede vatandaşların bakkal borçlarını ödemesinin büyük takdir topladığını belirten Çeliker, 'Bu davranış yalnızca maddi bir yardım değil, aynı zamanda manevi olarak da halkımıza büyük moral olmuştur. Zor günlerden geçen insanlarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak çok kıymetlidir. Çelik'in bu anlamlı hareketi tüm sanat camiasına örnek olacak niteliktedir' ifadelerini kullandı.

'Hassasiyetinden Dolayı Teşekkür Ediyoruz'

Yardımların resmi kurumlarla koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Çeliker, 'Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına resmi kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edilmesi son derece değerlidir. Bu hassasiyetinden dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz' dedi.

Çeliker, açıklamasının sonunda sanatçı Çelik'e teşekkür ederek, 'Acımızı paylaşan, depremzede ailelerimizin yanında olan, sevgisini ve desteğini samimiyetle hissettiren değerli sanatçımız Çelik'e Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. Halkımızın severek dinlediği sanatçımızın bu örnek davranışı uzun yıllar unutulmayacaktır' ifadelerini kullandı.

