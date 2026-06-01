Adıyaman'da yıllardır yaşanan trafik kazalarıyla gündeme gelen Börgenek Köyü mevkiindeki "Ölüm Virajı", bu kez Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'nun basın açıklamasına sahne oldu. Bölgede meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalara dikkat çeken platform üyeleri, gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Son olarak 18 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yapılan açıklamada, yaşanan can kayıplarının önlenebilir olduğuna dikkat çekildi.

Adıyaman'da, merkeze bağlı Börgenek Köyü mevkiinde halk arasında 'Ölüm Virajı' olarak bilinen noktada bir araya gelen Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bölgede yaşanan trafik kazalarına ve can kayıplarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Platform adına basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, yıllardır aynı noktada benzer kazaların yaşandığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi.

'Burası Yalnızca Bir Yol Değil, İhmallerin Somutlaştığı Noktadır'

Börgenek Köyü mevkiindeki virajın yıllardır vatandaşlar tarafından 'Ölüm Virajı' olarak adlandırıldığını ifade eden Polat, 'Tam arkamızda duran bu viraj yalnızca bir yol güzergâhı değildir. Burası, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, alınmayan önlemlerin ve kamu otoritelerinin sorumsuzluğunun somutlaştığı bir noktadır' dedi.

Bölgede çok sayıda vatandaşın yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini söyleyen Polat, 'Birçok yurttaşımız burada yaralanmış, yaşamını yitirmiş; birçok aile acı yaşamıştır' ifadelerini kullandı.

'Bu ölümler önlenebilir ölümlerdir'

Yetkililere çağrıda bulunan Polat, yıllardır yaşanan kazalara rağmen kalıcı çözüm üretilmediğini savunarak, 'Bu ölümler kader değildir. Bu ölümler önlenebilir ölümlerdir. Bu ölümler gerekli tedbirleri almayanların sorumluluğundadır' diye konuştu.

Her kazanın ardından kısa süreli açıklamalar yapıldığını ancak sorunun çözümsüz bırakıldığını öne süren Polat, yakınlarını kaybeden ailelerin ve bölge halkının yaşananları unutmadığını söyledi.

Güzergâhtaki Risk Noktaları Tek Tek Sıralandı

Platform açıklamasında, yalnızca Ölüm Virajı'nın değil, Adıyaman-Şambayat güzergâhının birçok noktasında ciddi riskler bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada riskli noktalar arasında Göksu Köprüsü, Ölüm Virajı, Çimento Fabrikası bağlantı noktasında ağır tonajlı araçların ana yola katılımı, Börgenek Köyü'ne ayrılan iki kavşak noktası ve ağır tonajlı araçlar açısından risk oluşturan Börgenek rampası gösterildi.

Polat, özellikle ağır tonajlı araçların bölgede ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek mevcut yol yapısının güvenli olmadığını savundu.

'Yeni Güzergâh ve Viyadük Yapılmalı'

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan platform temsilcileri, kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar ışıklı uyarı sistemleri, elektronik denetimler ve dikkat çekici güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesini istedi.

Sorunun yalnızca mevcut virajın düzenlenmesiyle çözülemeyeceğini ifade eden Polat, 'Şambayat'tan Börgenek güzergâhını by-pass edecek yeni bir yol ve bu proje kapsamında yapılacak bir viyadük, hem yol güvenliğini artıracak hem de mevcut riskleri önemli ölçüde azaltacaktır' dedi.

Polat, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Börgenek'teki Ölüm Virajı Kader Değil, İhmalin Ve Sorumsuzluğun Sonucudur!

Bugün burada, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü mevkiinde, halkın yıllardır 'Ölüm Virajı' olarak adlandırdığı noktada bulunuyoruz.

Tam arkamızda duran bu viraj yalnızca bir yol güzergâhı değildir. Burası, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, alınmayan önlemlerin ve kamu otoritelerinin sorumsuzluğunun somutlaştığı bir noktadır. Birçok yurttaşımız burada yaralanmış, yaşamını yitirmiş; birçok aile acı yaşamıştır.

Buradan yetkililere soruyoruz:

Bu virajın tehlikeli olduğunu bilmiyor musunuz?

Yaşanan onca kazadan haberiniz yok mu?

Yoksa biliyor ama görmezden mi geliyorsunuz?

Çünkü yıllardır yaşanan kazalara rağmen kalıcı bir çözüm üretilmemiştir. Her kazadan sonra birkaç açıklama yapılmış, konu kısa süre gündemde kalmış ve ardından unutulmuştur. Ancak yakınlarını kaybeden aileler unutmadı, bu yolu kullanan yurttaşlar unutmadı, bizler de unutmayacağız.

Açıkça ifade ediyoruz:

Bu ölümler kader değildir.

Bu ölümler önlenebilir ölümlerdir.

Bu ölümler gerekli tedbirleri almayanların sorumluluğundadır.

Sorun yalnızca Ölüm Virajı ile sınırlı değildir. Adıyaman-Şambayat güzergâhı boyunca birbiriyle bağlantılı birçok risk noktası bulunmaktadır:

Göksu Köprüsü,

Ölüm Virajı,

Çimento Fabrikası bağlantı noktasında ağır tonajlı araçların ana yola doğrudan katılması,

Börgenek Köyü'ne ayrılan iki kavşak noktası,

Ağır tonajlı araçlar için ciddi risk oluşturan Börgenek rampası.

Bu yolun mevcut haliyle güvenli olmadığı ortadadır. Özellikle Börgenek rampası ve viraj bölgesi, ağır araçlar açısından ciddi tehlikeler yaratmaktadır.

Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne soruyoruz:

Bu noktada kalıcı çözüm üretecek yeni bir güzergâhın yapılması için daha kaç kişinin yaşamını yitirmesi gerekiyor?

Kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar neden ışıklı uyarı sistemleri, elektronik denetimler ve dikkat çekici güvenlik önlemleri alınmıyor?

Vatandaşlarımızın canı bu kadar mı değersiz?

Bizler, sorunun yalnızca mevcut virajın düzenlenmesiyle çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Şambayat'tan Börgenek güzergâhını by-pass edecek yeni bir yol ve bu proje kapsamında yapılacak bir viyadük, hem yol güvenliğini artıracak hem de mevcut riskleri önemli ölçüde azaltacaktır.

Buradan Adıyaman'ı temsil eden milletvekillerine, yerel yöneticilere ve ilgili tüm kurumlara da sesleniyoruz:

Bu kentin insanları yaşamını yitirirken neden sessiz kalıyorsunuz?

Bu sorun için bugüne kadar neden sonuç alıcı girişimlerde bulunmadınız?

İnsan yaşamını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda sessiz kalmak kabul edilemez.

Bizler Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak; yeni acılar yaşanmadan gerekli düzenlemelerin yapılmasını, tüm güvenlik önlemlerinin derhal hayata geçirilmesini ve bölge için kalıcı çözüm sağlayacak yeni yol projesinin yatırım programına alınmasını talep ediyoruz.

Bugün burada yalnızca bir basın açıklaması yapmıyoruz.

Yeni ölümler yaşanmasın diye uyarıyoruz.

Yeni acılar yaşanmasın diye sesimizi yükseltiyoruz.

Ve ilan ediyoruz:

Bu sorun çözülene kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Ölüm değil yaşam istiyoruz!

İhmal değil sorumluluk istiyoruz!

Börgenek'te yeni can kayıpları değil, kalıcı çözümler istiyoruz!'

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE