Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, depremde zarar gören orta ve ağır hasarlı binalarda devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek sürecin son durumu hakkında bilgi aldı.
Depremlerde zarar gören yapıların kontrollü şekilde kaldırılması amacıyla sürdürülen çalışmaları sahada takip eden Algın, yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Algın, sürecin güvenlik tedbirleri çerçevesinde hızlı ve düzenli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Yıkım çalışmalarının sahadaki ilerleyişini değerlendiren Algın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirterek ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.
İlçede depremden etkilenen orta ve ağır hasarlı yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
