Motorindeki indirim sonrası Adıyaman'da litre fiyatı 73,91 TL'ye gerilerken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de pompa fiyatları alt alta netleşti. Kentte benzin 64,84 TL, LPG ise 35,44 TL seviyesinde işlem görüyor.
Adıyaman
Benzin: 64,84 TL
Motorin: 73,91 TL
LPG: 35,44 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 72,71 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir
Benzin: 63,94 TL
Motorin: 72,99 TL
LPG: 34,79 TL
Kaynak : PERRE
