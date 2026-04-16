Motorindeki indirim sonrası Adıyaman'da litre fiyatı 73,91 TL'ye gerilerken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de pompa fiyatları alt alta netleşti. Kentte benzin 64,84 TL, LPG ise 35,44 TL seviyesinde işlem görüyor.

Adıyaman

Benzin: 64,84 TL

Motorin: 73,91 TL

LPG: 35,44 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,70 TL

Motorin: 71,59 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,56 TL

Motorin: 71,45 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 72,71 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 72,99 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE