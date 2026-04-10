Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde güvercin besleyen şahıs merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni şehir deprem konutlarında ikamet eden Serdar Asker (52) çatı katında güvercin beslediği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek 5 kattan merdiven boşluğundan düşerek beton zemine çakıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından olay yerinde incelemeler yapıldı. Serdar Asker'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.