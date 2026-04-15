Hürriyetçi Eğitim Sen Adıyaman İl Şube Başkanı Yusuf Aydın, eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Aydın, açıklamasında eğitimde şiddetin giderek arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Eğitimde şiddet olayları, neredeyse her geçen gün yeni bir vakayla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Daha geçtiğimiz günlerde, henüz acısı dinmemiş, toprağı kurumamış olan öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, eğitim yuvalarımızdaki açık güvenlik zaafiyetlerinin ve alınmayan önleyici tedbirlerin kurbanı olarak menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu acı olaydan ders çıkarılmadığı ortadadır.'

Aydın, ihmallerin devam ettiğini ifade ederek Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olaya dikkat çekti:

'İhmaller zinciri devam etmiş; bu kez Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda birçok öğrenci ve öğretmen yaralanmıştır. Söz konusu olayda toplam 16 kişi yaralanmış; yaralananların 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, 1'i polis memuru ve 1'i kantin görevlisidir. Herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması tek teselli olarak görülse de, bu durum yaşanan vahameti ortadan kaldırmamaktadır.'

Olayın eğitim kurumlarındaki güvenlik sorununu ortaya koyduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

'Bu olay, eğitim kurumlarımızın güvenliğinin sağlanamadığını açık ve tartışmasız şekilde ortaya koymuştur. Saldırganın olay öncesinde sosyal medya üzerinden saldırı gerçekleştireceğine dair açık paylaşımlar yaptığı bilinmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmamış olması, yalnızca bir eksiklik değil, açık bir ihmal ve sorumluluk zafiyetidir. Risklerin önceden görülmesine rağmen harekete geçilmemiş olması kabul edilemez.'

Okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

'Eğitim kurumlarında güvenlik meselesi artık görmezden gelinemez bir noktaya ulaşmıştır. Okullarda yeterli güvenlik personelinin bulunmaması, giriş-çıkışların kontrol altına alınmaması ve etkin risk analizlerinin yapılmaması; bu tür olayların yaşanmasına doğrudan zemin hazırlamaktadır.'

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını da dile getiren Aydın, 'Bununla birlikte, öğretmenlik mesleğinin sistematik biçimde itibarsızlaştırılması da şiddeti besleyen temel unsurlardan biridir. Öğretmenin değersizleştirildiği, hedef hâline getirildiği bir ortamda ne eğitim huzuru sağlanabilir ne de güvenli bir okul iklimi oluşturulabilir' ifadelerine yer verdi.

Yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Yaşanan bu olayda yaralanan öğrenci ve öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Ancak temenni yeterli değildir.'

Sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

'Bu olayda sorumluluğu bulunan, görevini ihmal eden kişi ve yetkililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler derhâl başlatılmalı; ihmali bulunan herkes hesap vermelidir. Bu tür ihmallerin cezasız kalması, yeni olayların önünü açacaktır.'

Aydın, alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

'Artık söz değil, icraat zamanı gelmiştir:

Okullarda yeterli sayıda ve sürekli görev yapan güvenlik personeli derhâl görevlendirilmelidir. Giriş-çıkış kontrol sistemleri standart hâle getirilmeli ve tavizsiz şekilde uygulanmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı ve ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Okullara yönelik risk analizleri düzenli olarak yapılmalı, tespit edilen eksiklikler gecikmeksizin giderilmelidir.'

Açıklamasının sonunda eğitimde şiddetin sıradanlaştırılamayacağını vurgulayan Aydın, 'Eğitimde şiddet sıradanlaştırılamaz. Her ihmal, yeni bir felaketin habercisidir. Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliği sağlanmadan sağlıklı bir eğitim ortamından söz edilmesi mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Adıyaman İl Başkanlığı adına açıklama yapan Aydın, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Hürriyetçi Eğitim Sen Adıyaman İl Başkanlığı olarak; eğitim kurumlarında güvenlik sağlanana, gerekli tüm önlemler eksiksiz şekilde hayata geçirilene kadar sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. Artık yeter! Okullar güvenli alanlar olmak zorundad

