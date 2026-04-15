Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Siverek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında meydana gelen saldırılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Alsan açıklamasında, son dönemde yaşanan olayların toplumda büyük bir endişe oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Son günlerde Siverek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında yaşanan saldırılar, milletçe hepimizi derinden yaralamış; çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği konusunda ciddi bir endişe ortamı oluşturmuştur.

Bugün burada yalnızca bir siyasi sorumluluğu yerine getirmek için değil; aynı zamanda birer anne, baba ve bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan bireyler olarak sesleniyoruz. Eğitim yuvaları; şiddetin değil, bilimin, ahlakın ve huzurun mekânı olmak zorundadır. Okullarımız, karanlığın değil geleceğin kalesidir.'

'Güvenlik Mekanizmaları Zayıfladı'

Başkan Alsan, 'Ancak gelinen noktada, evlatlarımızı en güvende olmaları gereken yerlere dahi endişeyle uğurluyoruz. Bu durum, ülkemizde güvenlik ve sosyal denetim mekanizmalarının zayıfladığını açıkça ortaya koymaktadır' ifadelerini kullandı.

'Şiddet İçerikleri Toplumsal Psikolojiyi Etkiliyor'

Saldırıların arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alsan, 'Yaşanan bu saldırıların arka planında yalnızca bireysel öfke ya da anlık kontrol kaybı yoktur. Özellikle son dönemde basın ve medyada kontrolsüz şekilde yayılan şiddet içerikleri, toplumsal psikolojiyi derinden etkilemekte; gençler ve çocuklar üzerinde yönlendirici bir rol oynamaktadır. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, hatta zaman zaman meşrulaştırıldığı bir medya dili, bu tür olayların zeminini hazırlamaktadır' ifadelerine yer verdi.

'RTÜK'e Çifte Standart Eleştirisi'

Alsan, 'Ne yazık ki burada en büyük sorumluluk taşıyan kurumlardan biri olan RTÜK de görevini tarafsız ve etkin şekilde yerine getirmemektedir. Hükümete yönelik en küçük eleştiride dahi ceza yağdıran RTÜK'ün; silahın ve şiddetin normalleştirildiği dizilere, ayrıca gündüz kuşağı programlarında toplum ahlakını zedeleyen içeriklere karşı sessiz kalması kabul edilemez bir çifte standarttır' dedi.

'Somut Adımlar Atılmalı'

Alsan, yalnızca kınamanın yeterli olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Artık yeter! Sadece üzülmek ve kınamak yetmez; somut ve profesyonel adımlar atılmalıdır.'

Çözüm Önerileri Sıralandı

Basın açıklamasında çözüm önerileri de şu şekilde sıralandı:

'Bu kapsamda çözüm önerilerimizi kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz:

Eğitim kurumlarına özel güvenlik personeli: Okullarda görev yapacak güvenlik görevlileri; çocuk psikolojisine hâkim, kriz yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi almış, pedagojik donanıma sahip uzman kişilerden oluşmalıdır.

Akıllı kartlı geçiş sistemleri: Okul giriş-çıkışları kontrol altına alınmalı, yetkisiz girişler tamamen engellenmeli; ziyaretçi kabulü sıkı güvenlik protokollerine bağlanmalıdır.

Yapay zeka destekli kamera sistemleri: Şüpheli hareketleri önceden tespit edebilen, anlık bildirim sağlayan akıllı güvenlik sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.

Psikolojik destek mekanizmaları: Okullarda sadece fiziki değil, öğrencilerin ruhsal güvenliğini sağlayacak psikolojik destek sistemleri güçlendirilmelidir.

Gençlere yönelik sosyal ve kültürel projeler: Şiddeti dışlayan, üretkenliği teşvik eden projeler acilen hayata geçirilmelidir.'

'İhmaller Zinciri' Vurgusu

Yaşanan olayların tesadüf olmadığı ifade eden Alsan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

'Bugün yaşanan bu acı olaylar bir tesadüf değil, ihmaller zincirinin sonucudur. Önleyici tedbirler zamanında alınmadıkça benzer vakaların yaşanması ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır.'

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

'Okul kapısından giren her çocuk, bu devlete ve hepimize emanettir. Bir öğretmenin kaleminin kırılmasına, bir öğrencinin gözündeki ışığın sönmesine artık tahammülümüz yoktur.

Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan ve travma yaşayan tüm öğrencilerimize acil şifalar temenni ediyoruz.

Anahtar Parti olarak bizler, çocuklarımızın güvenliğini her türlü siyasi tartışmanın üzerinde görüyoruz. Bu konuda atılacak her doğru adımın destekçisi, her ihmalin ise kararlılıkla takipçisi olacağız.

Çocuklarını koruyamayanların, koruyacakları başka hiçbir şey kalmaz. Çocuklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır.'

