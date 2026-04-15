İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, 'Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz' ifadelerini kullandı. Yaralı sayısının 13 olduğunu belirten Çiftçi, 'Altısı yoğun bakımda, üçünün durumu kritik' dedi.

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada, 'Öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şu anda hastanelerimizde tedavi edilen yaralılarımıza da Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum' dedi.

'Bakanlar Olay Yerine İntikal Etti'

Bakan Çiftçi, olayın ardından ilgili bakanlarla birlikte bölgeye gittiklerini belirterek, 'Sayın Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla ve Adalet Bakanımızla hemen olay yerine intikal ettik' dedi.

'Cumhurbaşkanımız Bilgilendirildi'

Cumhurbaşkanının süreç hakkında bilgilendirildiğini ifade eden Çiftçi, 'Sayın Cumhurbaşkanımız da olayın başından itibaren anbean bilgilendirilmiştir' ifadelerini kullandı.

'Eğitime 2 Gün Ara Verildi'

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildiğini açıklayan Çiftçi, 'Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara veriyoruz' dedi.

