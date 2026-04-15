Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yaşanan olayların sığ ve tek boyutlu yaklaşımlarla açıklanamayacağını ifade ederek, 'Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruridir' dedi.

'Dijitalleşme Çocukların Dünyasını Etkiliyor'

Dijitalleşme ve sosyal medyanın etkilerine dikkat çeken Bahçeli, kontrolsüz kullanımın çocukların ruh dünyasında tahribata yol açtığını belirterek, Dün Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir. Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığı, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir. Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir. Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Sanal âlemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır' dedi.

'Fail Üzerinden Değerlendirme Eksik Kalır'

Olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin yetersiz olacağını vurgulayan Bahçeli, sosyal çevre, dijitalleşme ve değer erozyonunun da sorgulanması gerektiğini söyleyerek, 'Unutulmamalıdır ki; insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır. Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır. Böylesi vahim ve hassas hadiselerde, yetkili makamların görevlerini hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan, sükûnet ve devlet ciddiyeti içinde yürütmesi hayati önemdedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır' ifadelerine yer verdi.

'Süreç Devlet Ciddiyetiyle Yürütülmeli'

Yetkili makamların süreci sükûnetle yürütmesi gerektiğini belirten Bahçeli, 'Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler, ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir' dedi.

'Acımız Büyük'

Bahçeli, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, 'Bütün bu tespitlerin ışığında, yaşanan acı hadisenin vicdanlarımızda açtığı derin yarayı da ifade etmek zaruridir. Bu alçak saldırıda Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakâr öğretmen kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her iki menfur saldırı da yaralanan evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE