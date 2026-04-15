İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirten Dervişoğlu, 'Benzerlerini farklı ülkelerde de gördüğümüz bu tür elim vakalara karşı, etkin tedbir mekanizmalarını ivedilikle tesis etmek mecburiyetindeyiz' dedi.

Dervişoğlu, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Dün Şanlıurfa'da, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırılardan derin bir üzüntü duyuyorum.

Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Benzerlerini farklı ülkelerde de gördüğümüz bu tür elim vakalara karşı, etkin tedbir mekanizmalarını ivedilikle tesis etmek mecburiyetindeyiz.'

