Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayşer Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının devletin en temel görevi olduğunu vurgulayan Özel, 'Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez' dedi.

Özel, dün Şanlıurfa'da da bir okulda yaşanan silahlı saldırıya dikkat çekerek, okullardaki şiddet olaylarının münferit olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, son iki günde yaşanan olayların 'büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine' işaret ettiğini söyledi.

'Bu Mesele, Büyüyen ve Derinleşen Bir Güvenlik Zaafiyetine Dönüşmüştür'

Özel açıklamasında, 'Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır' ifadelerini kullanarak, 'Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir' dedi.

'Okullarda Giriş Çıkış Denetimleri Eksiksiz Sağlanmalıdır'

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Özel, 'Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur' dedi.

'65 Bin Güvenlik Görevlisi Derhal Okullarımıza Atanmalıdır'

Ayrıca 65 bin güvenlik görevlisi ataması çağrısında bulunan Özel, 'Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez' dedi.

CHP lideri Özel'in Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile telefonda görüşerek olayla ilgili bilgi aldığı, hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini ilettiği bildirildi.

