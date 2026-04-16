Kahramanmaraş'ta 16-17 Nisan tarihlerinde, Şanlıurfa'da ise hafta sonuna kadar okullar tatil edildi. Adıyaman'da ise bugün okullar tatil değil; dersler normal şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nin açıklamasına göre Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonrası il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verildi. Şanlıurfa'da ise Siverek'teki saldırının ardından il genelinde hafta sonuna kadar tatil kararı uygulanıyor.

Adıyaman'da Eğitim Normal Akışında

Veliler arasında 'Adıyaman'da da okullar tatil mi?' sorusu gündeme gelirken, şu ana kadar valilik ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle Adıyaman merkez ve ilçelerde okullar bugün açık olacak, eğitim normal seyrinde devam edecek.

Yetkililer, yalnızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı kapsayan kararların diğer iller için geçerli olmadığını vurgularken, Adıyaman'ın bu kapsam dışında kaldığı ifade edildi.

Türkiye Genelinde Genel Tatil Yok

Türkiye genelinde tüm illeri kapsayan bir eğitim tatili kararı alınmazken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adıyaman dahil diğer tüm illerde derslerin normal programında sürdüğü belirtildi. Ancak sendikaların iş bırakma kararları nedeniyle bazı okullarda sınırlı aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sendikalar İş Bırakma Eylemine Devam Ediyor

Ülke genelinde okul güvenliği ve eğitimde şiddet olaylarına tepki gösteren bazı sendikalar iş bırakma eylemini sürdürme kararı aldı. Buna göre Eğitim-İş ve Eğitim-Sen 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde 3 günlük iş bırakma kararı alırken, Türk Eğitim-Sen de eylemini hafta sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Ayrıca Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Mil Maarif-Sen gibi sendikaların da farklı sürelerle iş bırakma kararlarını sürdürdüğü bildirildi.

