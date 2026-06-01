Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nin 2 Haziran 2026 Salı günü saat 18.30'da Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda düzenleneceği bildirildi.

Mezunlar kep atacak

Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevincini aileleri ve akademik kadroyla birlikte yaşayacağı belirtildi. Törende mezun öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği, programın kep atma seremonisiyle sona ereceği kaydedildi.

Ailelere davet

Açıklamada, mezuniyetin öğrencilerin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekilerek, mezunlar ve ailelerinin törene katılımının beklendiği ifade edildi.

Adıyaman Üniversitesi yönetimi, eğitimlerini tamamlayarak yeni bir hayata adım atan tüm mezunları tebrik ederek, mezuniyet törenine katılacak öğrenci ve ailelere şimdiden başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Kaynak : PERRE