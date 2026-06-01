Adıyaman'da gece saatlerinde uygun hava koşullarını değerlendiren doğa ve manzara fotoğrafçısı Ferit Gölgül, yaptığı çekimlerle dolunayın tüm ihtişamını ölümsüzleştirdi.

Gökyüzünde dikkat çekici görünümüyle vatandaşların ilgisini çeken Mavi Ay, Adıyaman semalarında net şekilde izlenebildi. Fotoğrafçı Gölgül'ün objektifine yansıyan kareler, gökyüzünün bu ender anını gözler önüne serdi.

Astronomide 'Mavi Ay' terimi, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Bu ifade, aynı takvim ayı içerisinde gerçekleşen ikinci dolunayı tanımlamak için kullanılıyor. Yaklaşık her 2,5 ila 3 yılda bir meydana gelen bu olay, gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Uzmanlar, Mavi Ay'ın astronomik açıdan özel bir zamanlama olayı olduğunu, ancak diğer dolunaylardan fiziksel olarak farklı bir görünüm taşımadığını belirtiyor. Buna rağmen nadir gerçekleşmesi nedeniyle her Mavi Ay, gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ayrı bir önem taşıyor.

Adıyaman semalarında gözlemlenen Mavi Ay, dolunayın parlak ve etkileyici görünümüyle hem vatandaşların hem de gökyüzü tutkunlarının hafızasında yer etti.

