Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Baraj Yolu üzerinde yaşanan kazada kontrolden çıkan motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gelen son bilgilere göre, M.G.S. yönetimindeki 63 AFT 394 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan motosiklet şarampole yuvarlanırken, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

