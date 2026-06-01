Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kuzenler arasında yaşanan tartışma silahlı olaya dönüştü. Cendere Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda, ayaklarından vurularak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Son gelen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü yakınlarında H.İ.K. ile kuzeni İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında H.İ.K., belindeki silahla kuzeni İ.Ö.'ye ateş açtı.

Ayaklarından yaralanan İ.Ö. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından İ.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.

