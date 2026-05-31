Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Gökçepınar ile Yamanlar köyleri arasında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Yamanlar köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 LB 847 plakalı otomobil ile 23 ADJ 682 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 12 kişiden 6'sı ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne, diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar arasında Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A.'nın bulunduğu öğrenildi.

Hastanelerde tedavileri süren 12 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

