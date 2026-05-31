Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Gültepe Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi ile İbrahim Hakkı Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 72 ADC 199 plakalı hafif ticari araç ile V.O. idaresindeki 06 GKD 57 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler F.Ç. ve V.O. ile araçta bulunan 7 yaşındaki M.Ç.O. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.