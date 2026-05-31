İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait MQ-1 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) ülkenin kara suları üzerindeki hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürüldüğünü açıkladı. İran tarafından yapılan açıklamada, hava aracının yeni nesil hava savunma sistemleriyle hedef alınarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan bilgilendirmeye göre olay, sabaha karşı saatlerde meydana geldi. Açıklamada, ABD’ye ait MQ-1 tipi SİHA’nın İran kara suları üzerindeki hava sahasına girdiği ve "düşmanca operasyonlar gerçekleştirme" amacı taşıdığı öne sürüldü.

İranlı yetkililer, hava aracının tespit edilmesinin ardından Devrim Muhafızları envanterinde bulunan yeni nesil hava savunma füzeleriyle vurulduğunu ve düşürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca İran’ın kara suları üzerindeki hava sahasının sürekli gözetim altında tutulduğu belirtilerek, olası ihlallere karşı gerekli müdahalenin kararlılıkla yapılacağı ifade edildi.

İran tarafından yapılan açıklamaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

