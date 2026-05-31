Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Mükellefler, 1 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini internet üzerinden veya belediyeler aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi, taşınmaz sahibi vatandaşlar tarafından yılda iki taksit halinde ödenebiliyor. İlk taksit dönemi mayıs ayında sona ererken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor.

Mükellefler ödemelerini e-Devlet'e entegre belediyelerin online sistemleri, belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabiliyor. Ayrıca taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeler aracılığıyla da ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ödemelerini belirtilen süre içerisinde yapmayan mükellefler için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacağı bildirildi.

Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar da bulunuyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları vergi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve herhangi bir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Bunun yanı sıra vazife malullüğü aylığı alanlar ile yalnızca bir konutu bulunan şehitlerin eş ve çocuklarından da emlak vergisi alınmıyor.

Emlak vergisi tutarı ise belediyeler tarafından belirlenen metrekare rayiç değerleri üzerinden hesaplanıyor. Taşınmazın büyüklüğü ve niteliğine göre vergi miktarında değişiklik yaşanabiliyor.

