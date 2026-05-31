Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen Lebbeytüm Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Mekke’de gerçekleştirilen törende Diyanet İşleri Başkanlığı, "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerin uluslararası düzeyde takdir görmesi memnuniyetle karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ödül, Mekke'de düzenlenen Lebbeytüm Ödül Töreni'nde takdim edildi. Organizasyonda ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan da "En Başarılı İletişim ve Koordinasyon" ödülüne layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, elde edilen başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, ödülün hacılara en iyi hizmeti sunmak için çalışan ekiplerin özverili gayretlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Arpaguş, başarının yalnızca kurum çalışanlarının değil, hacıların duaları ve milletin desteğiyle elde edildiğini belirterek emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Hacıların ibadetlerinin kabul olmasını temenni eden Arpaguş, bundan sonraki süreçte de aynı sorumluluk ve heyecanla hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl milyonlarca Müslümanın kutsal topraklarda ibadetlerini güvenli ve düzenli şekilde yerine getirebilmesi için yürüttüğü organizasyonlarla uluslararası alanda da dikkat çekmeye devam ediyor.

Adıyamanlılar Net

Kaynak: TEKHA