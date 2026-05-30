CHP’de yaşanan kurultay tartışmaları ve mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez’e giden Kemal Kılıçdaroğlu, partililere hitaben kapsamlı açıklamalarda bulundu. CHP’nin temiz ve şaibesiz bir kurultayla yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalar, kurultay süreci ve örgüt yapısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık görevine geldiği bildirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kararın ardından CHP'de başlayan tartışmalar sürerken, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililere seslendi.

Çukurambar'daki evinden saat 12.40'ta ayrılan Kılıçdaroğlu, evinin önünde bekleyen partililerle selamlaştıktan sonra makam aracına binerek CHP Genel Merkezi'ne geçti. Saat 12.50 sıralarında Genel Merkez'e ulaşan Kılıçdaroğlu, partililer tarafından 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla karşılandı. Partililer, Kılıçdaroğlu'nun makam aracına karanfil bıraktı.

Parti otoparkından Genel Merkez'e giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun, 12'nci katta bulunan makam odasına geçtiği bildirildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada CHP'nin tarihsel sorumluluğuna, parti içi demokrasiye, kurultay sürecine, yolsuzluk ve şaibe iddialarına, FETÖ ve dış odaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu, en kısa sürede temiz ve şaibesiz bir kurultay yapılması gerektiğini söyledi.

'Burası hepimizin, halkın yuvasıdır'

Konuşmasına CHP Genel Merkezi'nin sadece bir bina olmadığını belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, parti örgütüne ve partililere hitaben, Adalet Yürüyüşü'nü ve 'Hak, hukuk, adalet' mücadelesini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'Bugün burada bu bina önünde sizlere bakarken sadece bir merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma bakarken adalet yürüyüşünde attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver CHP'lileri görüyorum. Yoksulun, yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yürek görüyorum. Helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır.'

'Mesele genel başkanın kim olacağı meselesi değildir'

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bulunma nedeninin yalnızca bir kurultay tartışması ya da genel başkanlık meselesi olmadığını ifade etti. Sürecin CHP'nin tarihsel kimliği, siyasi ahlakı ve parti içi demokrasisi açısından ele alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu korumak için bulunuyorum' dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Mesele sadece kurultay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil. Mesele ahlakla mı, parayla mı; millet iradesi ile mi, aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Bugün çok açık konuşacağım. Öfke ile değil ama sert konuşacağım, gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi hedef göstermeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bizim kitabımızda iftira, kin yok. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasfiye değil, yeniden doğuştur.'

'Kurultay şaibeli hale gelirse siyasete güven yara alır'

CHP'nin 38'inci Kurultayı'nda bir bayrak değişimi yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, partide demokrasinin esas olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini ancak sonrasında farklı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, kamuoyundaki tartışmaların bir siyasi partinin iç demokrasisinin yalnızca o partiyi ilgilendirmediğini ortaya koyduğunu belirterek, 'Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülke demokrasisi de sakatlanır. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır' ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün emaneti olarak nitelendirdiği CHP'nin mahkeme süreçleriyle anılır hale getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, 'Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?' dedi.

'Hesap soracağım'

Konuşmasında birkaç kez 'hesap soracağım' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, CHP'nin temiz bir kurultayla yoluna devam edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kurultay sandığının parti örgütünün önüne getirileceğini belirterek, sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

'Ben hesap soracağım, hesap. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz o güvenli limanı inşa edecek, doğru düzgün limana gideceğiz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.'

'Hiçbir örgütle, hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla temasım olmadı'

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen suçlamalara da yanıt verdi. Siyasi yaşamı boyunca dürüstlükten ve ahlaktan ayrılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgütle ya da yurt dışı odaklı yapıyla temasının olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, 'Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca dürüstlükten, ahlaktan zerre ayrılmadım. Tüm dünya dinlesin, FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgüt ile, hiçbir yurt dışı odaklı yapı ile en ufak teması olmamış alnı dik, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, benim tek bağım bu aziz milletle. Tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya çalışanların çamuru kendi ellerinde kaldı' diye konuştu.

'Bu yürüyüş temiz siyasetin nöbetidir'

Kendisini '78 yaşında ama bir derdi olan, derdini anlatmaktan vazgeçmeyen bir kişi' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, CHP'de başlatacaklarını söylediği süreci 'adaletin, dürüstlüğün ve temiz siyasetin nöbeti' olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, 'Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin nöbetidir. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına geri oturtma yürüyüşüdür' dedi.

Kendisine yönelik 'hain' sloganları atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu tür suçlamaların kendisini yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Birilerinin siparişi ile atılan o sloganları duydum. 78 yıllık ömrünü bu vatana adayan kişiye hain diye atılan sloganları duydum. İhanet ile hainlik arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir' ifadelerini kullandı.

'FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum'

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde parti örgütünden özür dileyen Kılıçdaroğlu, CHP içinde FETÖ bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişi ve yapılara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Benim bu aziz millete, bu cefakâr örgüte bir özür borcum var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.'

Kılıçdaroğlu, temiz siyaset iddiasıyla hareket ettiğini ancak bu süreçte kendisini 'sırtından hançerlediğini' söylediği kişileri zamanında göremediğini belirterek, 'Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin' dedi.

'Pavyon masalarında delege pazarlığı yapanların maskesini indiremedim'

Kılıçdaroğlu, konuşmasında delege pazarlığı, rüşvet, belediyelerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerinden de açıklamalarda bulundu. CHP'nin 'baba ocağı' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu ocakta haram lokmaya yer olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özür diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum.'

Uşak üzerinden de örnek veren Kılıçdaroğlu, 'Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağı helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz' dedi.

'Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni parti tartışmalarıyla anılmasına da tepki gösterdi. 'Kapatma olursa yeni parti için hazırız' diyenlere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş iradesine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, 'Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisidir. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir' ifadelerini kullandı.

CHP'nin arınma sürecine gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız' dedi.

'Başörtülü bacılarıma, emekçilerimize selam olsun'

Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP'nin toplumsal kesimlerle kurduğu ilişkiye de değindi. Seçim dönemlerinde CHP için çalışan kadınlara, emekçilere ve adalet mücadelesine destek veren yurttaşlara selam gönderen Kılıçdaroğlu, halkla kurulan bağın Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Adalet yolunda birlikte yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Halkımız ile kurduğumuz o dostluk köprüleri bu ülkenin çimentosudur. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtüsü bacılarıma selam olsun. Emekçilerimize selam olsun' diye konuştu.

'Kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyoruz'

Konuşmasının sonunda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu iradesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yalnızca geçmişi temizleme değil, aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'Bu iradenin sönmez ruhu Atatürk'tür. O kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor, o ebedi ruhu şerefle taşıyoruz. On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalara başladı

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Merkezi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'de çalışmalara başladığı bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimi, kurultay süreci ve örgütlerle temas konusunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atması bekleniyor.

CHP'de yaşanan gelişmeler, bir yandan yargı kararının siyasi ve hukuki sonuçları, diğer yandan parti içi meşruiyet ve kurultay tartışmaları bakımından Türkiye siyasetinin ana gündem başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.

